توعد مساعد قائد قطاع أمن الساحل الغربي العقيد مأمون المهجمي، بتحويل الساحل الغربي إلى مقبرة للمليشيا الحوثية، كاشفاً عن بدء الطيران الجوي عملياته في مديرية المخا وما جاورها للقضاء على الحوثيين.



وقال المهجمي في تصريحات لـ«عكاظ»: المليشيا الحوثية لم تدخل مناطقنا بقوتها ولا بضغطها ولكن نحن من انسحبنا تكتيكياً وسنعود إلى مناطقنا والترتيبات جارية بالتنسيق مع التحالف.



وأضاف: الترتيبات الجارية تشمل ترتيب غرفة العمليات والقيادة والسيطرة والتنسيق بين القوات، مبيناً أن القوات بكامل عتادها موجودة وهناك قوات وتعزيزات كبيرة والطيران تدخل بقوة والأباتشي سيتدخل خلال الساعات القادمة ونحن من سندير المعركة القادمة وليس الحوثي.

مأمون المهجمي

وأشار إلى أن الحرب تارة بتارة ولكن لن نتراجع واثقون من قدرات قواتنا، والانسحاب لم يكن هزيمة حوثية ولم يكن تحت ضغط الحوثي ولكن كان عملاً وقراراً عسكرياً بحتاً اتخذ للحفاظ على تماسك القوات وصلابتها بل يؤسس لحرب فعلية وتنهي المليشيا الحوثية وتستعيد العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية.



ولفت إلى أن الانسحاب كان هدفه استدراج المليشيا من الجبال وأحراشها إلى الساحل والمناطق المفتوحة لاصطيادها من الطيران بشكل سهل، مؤكداً أن الشعب اليمني طواق للحرية وقواته لن تخذله والأيام القادمة ستكون هي النهائية الفعلية للحوثي.



ولفت إلى أن الساحل الغربي سيكون الجحيم للمليشيا وسيضع الحوثي أمام واقع جديد ربما كان يجهله حين قرر النزول إلى الساحل الغربي.



في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«عكاظ» إن القوات في منطقة الكدحة غربي تعز ثبتت مواقعها وقطعت الإمدادات على المليشيا الحوثية، فيما قال شهود عيان إن انفجارات طوال الليل كانت تسمع بشكل متقطع في المخا، وفي الصباح شوهدت المقاتلات تقصف تجمعات المليشيا جوار مطار المخا.