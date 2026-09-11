يعزز المنتدى السعودي للإعلام حضوره الدولي في نسخته القادمة لعام 2027، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات والمنصات الإعلامية العالمية في الرياض، ضمن توجه يرسخ مكانة المنتدى منصة دولية للحوار الإعلامي، وتبادل الخبرات، واستكشاف التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام والاتصال.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن المنتدى يستهدف في نسخته القادمة استقطاب أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة نحو 250 شركة ومؤسسة إعلامية، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الدولي يعكس اتساع نطاق المنتدى وحرصه على تعزيز التواصل بين المؤسسات والخبرات الإعلامية من مختلف الأسواق.

وأوضح الحارثي أن المنتدى يواصل العمل على استقطاب القيادات والخبرات والمؤسسات الإعلامية الدولية؛ بما يعزز حضور الرياض في المشهد الإعلامي العالمي، ويفتح مجالات أوسع للتعاون وتبادل المعرفة في صناعة المحتوى، والتحول الرقمي، والإعلام متعدد المنصات، وتطوير المواهب الإعلامية.

وتضم قائمة الجهات الإعلامية المشاركة France.tv -مجموعة البث التلفزيوني العمومي في فرنسا- التي تقدم مجموعة واسعة من الأخبار والبرامج والمحتوى التلفزيوني لمختلف شرائح الجمهور الفرنسي، إلى جانب The Telegraph، الصحيفة البريطانية والمنصة الإخبارية متعددة الوسائط، التي تقدم تغطيات إخبارية وتحليلات في السياسة والأعمال والثقافة والرياضة.

كما تشارك The Sunday Times، الصحيفة البريطانية الأسبوعية التي تقدم تغطيات وتحليلات معمقة في السياسة والأعمال والمجتمع والثقافة ضمن منظومة The Times، إلى جانب dpa، وكالة الأنباء الألمانية وإحدى أبرز وكالات الأنباء المستقلة دوليًا، التي توفر الأخبار والمعلومات الموثوقة لمؤسسات إعلامية حول العالم.

وتسجل ITV News حضورها ضمن الجهات المشاركة، بوصفها الذراع الإخباري لشبكة ITV وإحدى أكبر المؤسسات التلفزيونية في المملكة المتحدة، وتقدم تغطيات إخبارية وطنية وإقليمية ودولية، فيما يمتد الحضور إلى آسيا عبر South China Morning Post، المؤسسة الإعلامية الرائدة في هونغ كونغ، التي تقدم تغطيات معمقة للصين وآسيا والقضايا الإقليمية والدولية من منظور آسيوي.

ويشارك كذلك GIVEMESPORT، وهي منصة إعلامية رياضية رقمية تقدم الأخبار والتحليلات والمقابلات والمحتوى الرياضي لجمهور عالمي، إلى جانب AGBI، المنصة الإخبارية المتخصصة في أخبار الأعمال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تقدمه من تحليلات ورؤى حول الأسواق والاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعكس تنوع المؤسسات المشاركة اتساع الحضور الدولي للمنتدى السعودي للإعلام 2027، وتعدد التجارب والمدارس الإعلامية الحاضرة في أعماله، بما يدعم تبادل الخبرات، ويوسع فرص التعاون بين المؤسسات الإعلامية، ويثري الحوار حول مستقبل الصناعة والتحولات التقنية والمهنية التي تعيد تشكيل قطاع الإعلام عالميًا.