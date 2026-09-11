في تلك البقعة النائية من شمال إنجلترا، حيث تتداخل ضبابية التاريخ مع أساطير العصور الغابرة، تقف ثلاثة شواهد صامتة تروي حكاية بالغة القدم. تُعرف هذه الكتل الصخرية الضخمة الممتدة في الهواء باسم «سهام الشيطان»، وهي أطول صف حجري قائم في بريطانيا بأسرها، متجاوزة في شموخها حتى أحجار «ستونهنج» الشهيرة.

ولقرون طويلة، نسج الخيال الشعبي حولها حكايات خرافية، تزعم أن الشياطين تكتلت يوماً وقذفت بهذه الصخور من علياء لترتطم بالأرض وتستقر هناك. لكن بعيداً عن صخب الأساطير، كانت الأرض تخفي خلف صمتها لغزاً هندسياً وبحثياً أشد غرابة وإثارة، يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام من الآن.

في فجر المجتمعات البشرية المبكرة، خاض سكان تلك الأصقاع رحلة شاقة ومرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتكشف الدراسات الحديثة المذهلة أن بناة النصب تعمدوا تجاهل مصادر صخرية قريبة تقع على بُعد كيلومترات معدودة، واختاروا خوض مغامرة نقل كتل عملاقة تزن الواحدة منها أكثر من 25 طناً لمسافة بلغت 18 كيلومتراً عبر تضاريس وعرة ومسالك شاقة. لم يكن هذا الخيار وليد صدفة أو جهلاً بالجغرافيا، بل كان قراراً مدروساً بعناية فائقة، وكأن تلك الحجارة لم تكن مجرد مواد بناء، بل كانت كائنات مقدسة جُلبت من رحم أراضٍ معينة لارتباطها بعقائد وروابط ثقافية عميقة لا يزال جدار الزمن يمنعنا من رؤيتها بوضوح.

ولطالما عجز العلم عن فك هذه الشفرة حتى أتى التقدم التقني لينصف عقول الباحثين، إذ استعان فريق علمي بطريقة مبتكرة تعتمد على شرائط لاصقة لجمع حبيبات معدنية مجهرية من سطح الأحجار، دون إلحاق أي ضرر بالمعلم التاريخي. وبتحليل «البصمات» الجيولوجية لمعادن الزركون والأباتيت، سقطت الفرضيات القديمة وتأكد أن الأحجار أُتيت من منطقة «بريمام روكس». ولم يقف اللغز عند هذا الحد، بل نجحت التقنية ذاتها في كشف مصير حجر رابع اختفى من سجلات الموقع قديماً، ليتبين أن أجزاءً منه أُعيد استخدامها في تشييد معلم آخر قريب، محققة بذلك نبوءات تاريخية ظلت معلقة منذ القرن التاسع عشر.

واليوم، ورغم أن العلم تمكن من تعقب خطى الحجارة وتحديد مصدرها الأصلي، إلا أن السؤال الأكبر يظل معلقاً في هواء إنجلترا القديمة: كيف تمكن بشر يعيشون في العصر الحجري الحديث من سحب كتل صخرية بهذا الوزن الهائل لتلك المسافات الطويلة، ثم رفعها وتثبيتها بدقة راسخة نحو السماء؟ وفي ظل انعدام الإجابة تظل «سهام الشيطان» شاهدة حية على عزيمة إنسان ما قبل التاريخ، كقصة تذكرنا دائماً بأن أسرار الماضي البعيد ربما تكون أكثر إثارة ودهشة بكثير مما تتخيله عقولنا الحديثة.