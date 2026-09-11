سقط أحد الأسماء النافذة في قبضة العدالة المغربية في قضية مدوية أطاحت بواحدة من شبكات الجريمة المنظمة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء بسجن شقيق سياسي بارز ستة أعوام وتغريمه مئة ألف درهم، إثر إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ونقل وتصدير الشحنات المحظورة عبر الحدود.

وتفجرت خيوط هذه العملية العابرة للحدود إثر تدخل ميداني للأجهزة الأمنية المغربية أسفر عن توقيف أحد أقارب المدان متلبساً بحيازة كميات من مخدر الحشيش «الشيرا»، ليقود التحقيق المتسارع إلى كشف امتدادات شبكة إجرامية معقدة يتربع على رأسها شقيق السياسي. وقد امتدت خيوط المتابعة سابقاً لتشمل تحقيقات أمنية موسعة بمدينة فاس، تزامناً مع تنسيق قضائي مغربي ودولي عقب مصادرة السلطات الإسبانية لكميات ضخمة من الكوكايين حملت وسوماً وعلامات دلت بشكل مباشر على هوية الموقوف.

ورغم الإفراج المؤقت عنه في مراحل التحقيق الأولى، إلا أن اعترافات موقوفين جدد حاصرته من جديد، ليعود إلى الواجهة ويسقط حضورياً في قبضة القضاء بعقوبة سجنية قاسية، طوت صفحة شبكة دولية أخرى سقطت رموزها في فخ التنسيق الأمني المحكم.