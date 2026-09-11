أكد مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، الدكتور مطهر الشعيبي، أن الأوضاع الأمنية في محافظة عدن تشهد استقراراً أمنياً، وأن الأوضاع العامة تسير بشكل طبيعي واعتيادي، وليس هناك ما يستدعي القلق أو الفزع لدى الأهالي والمواطنين.



وقال إن الأجهزة الأمنية تتحلى بأعلى درجات المسؤولية والانضباط واليقظة والجاهزية للقيام بمسؤولياتها وواجباتها الأمنية في حماية أمن عدن والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

قوات الأمن تنتشر في عدن



عدن أمن واستقرار



وأوضح الشعيبي أن القوات الأمنية، نفذت انتشاراً أمنياً في عموم مناطق وشوارع وأحياء عدن، لخلق حالة الاطمئنان لدى السكان، وتبديد المخاوف في ظل انتشار الشائعات التي تتنافى كلياً مع حقيقة الواقع الذي تشهده العاصمة، التي تتسم بالأمن والاستقرار بفضل يقظة الأجهزة الأمنية واستعداداتها التامة لمواجهة أي تداعيات، مبيناً أن القوات الأمنية تعمل على تبديد حالة الخوف والقلق لدى السكان، في هذه الأوقات الصعبة والفارقة التي تمر بها اليمن، التي تخوض فيها قواته العسكرية معركة التحرير ضد المليشيا الحوثية في أكثر من جبهة، وفي أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات طارئة.



مستوى عالٍ من الجاهزية



وأكد أن أمن عدن خط أحمر لا يمكن التهاون أو التفريط به، أو السماح بأي تقصير، مشدداً بالقول: «الأجهزة الأمنية تستشعر مسؤولياتها في هذا التوقيت، وهي في أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات طارئة، وقد تمت الاستعدادات بوقت مبكر مع طبيعة التحديات التي تمر بها البلد».

مطهر الشعيبي



مسؤولية الأمن مضاعفة



وقال مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي لـ «عكاظ» إن المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية في محافظة عدن مضاعفة، انطلاقاً من كونها العاصمة، وبما تضطلع به من أدوار وواجبات ومسؤوليات كبيرة، إلى جانب أنها تضم طيفاً واسعاً من المواطنين من عموم محافظات اليمن، بما تحظى به من أمن وأمان، وأن النازحين إليها محل تقدير واحترام سلطات عدن التنفيذية والأمنية وعموم أبناء عدن.



الحياة بوضع طبيعي



ولفت إلى أنه ليس هناك أي شيء غير اعتيادي، والحياة الطبيعية مستمرة، والحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني تمارس مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وتتابع مختلف التطورات والمستجدات التي تشهدها البلد، وتشرف على سير العمليات العسكرية وتطوراتها في مختلف الميادين.



ولفت إلى أن المرافق والمؤسسات الحكومية تمارس أعمالها الطبيعية في تقديم الخدمات لعموم المواطنين.



دعوة لعموم المواطنين



ودعا مدير أمن عدن المواطنين إلى الاطمئنان، وعدم الانجرار خلف الشائعات، والثقة بالأجهزة الأمنية وقدرتها على توفير الحماية اللازمة، والتعامل الصارم مع الأحداث، وتجاه من قد يفكر بالعبث بأمن عدن.



وأشار إلى أن أمن عدن مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المواطنون في التفاعل والإبلاغ عن أي حدث قد يثير الشك أو يدعو للريبة، وأن القوات الأمنية تعمل على مدار الساعة في الاستجابة السريعة مع أي طارئ.