أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء استخدام مختلف أنواع الأسلحة والنيران للتعامل مع أي تحركات عسكرية للمليشيا الحوثية الإرهابية داخل نطاق جرى تحديده باعتباره «منطقة قتل»، محذرةً المدنيين من الاقتراب من المنطقة أو استخدام طريق تعز ـ المخا حتى إشعار آخر.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن القوات ستستخدم «كافة ومختلف الأسلحة والنيران» لاستهداف أي تحركات عسكرية للمليشيا الحوثية ضمن النطاق المحدد على الخريطة كمنطقة قتل.

وشدد على أن القرار يشمل التعامل مع أي تحرك للحوثيين داخل المنطقة المحددة، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على التحركات التابعة للمليشيا.

إيقاف طريق تعز ـ المخا

وحذرت القوات المسلحة اليمنية المدنيين من استخدام طريق تعز ـ المخا حتى إشعار آخر، داعيةً إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين المنتشرة على الطريق.

وأكدت القوات أن التحذير يأتي في ظل بدء التعامل مع أي تحركات عسكرية حوثية ضمن نطاق العمليات المحدد.

