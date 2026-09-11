نجا الدولي الويلزي سوربا توماس، لاعب هال سيتي الإنجليزي، من حادثة سير مروعة بعدما انقلبت سيارته من طراز لاند روفر ديفندر على سقفها في أحد الشوارع السكنية بالقرب من مقر تدريبات النادي، دون أن يتعرض اللاعب لأي إصابات.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم (الجمعة)، السيارة وهي مقلوبة بالكامل على سطحها في شارع Millhouse Woods Lane بمنطقة كوتنجهام، بالقرب من ملعب تدريبات هال سيتي.

ووقعت الحادثة في حوالى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما ظهر أحد أفراد الجهاز الفني للنادي في موقع الحادث، ويُعتقد أنه المدير الفني سيرجي ياكيروفيتش.



هال سيتي يطمئن الجماهير

وسارع نادي هال سيتي إلى طمأنة جماهيره بشأن حالة اللاعب، مؤكدًا أن توماس خرج من سيارته دون أن يصاب بأذى.

وقال النادي في بيان: «يسعد هال سيتي أن يؤكد أن سوربا توماس لم يصب بأذى عقب حادثة سير وقعت بالقرب من مقر تدريبات النادي في كوتنجهام».

وأضاف البيان أن النادي على علم بالصور المتداولة لسيارة اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن توماس «لم يتعرض لأي إصابات وخرج من سيارته دون أن يصاب بأذى على الإطلاق».



الشرطة تغلق الطريق

من جانبها، أعلنت شرطة هامبرسايد أن عناصرها وخدمات الطوارئ توجهت إلى موقع حادثة سير في شارع Millhouse Woods Lane بمنطقة كوتنجهام، في نحو الساعة التاسعة صباح الجمعة.

وأكدت الشرطة أن الطريق ظل مغلقًا أمام حركة المرور، مطالبة السائقين بتجنب المنطقة لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ للعمل بأمان وكفاءة.

ويقع الشارع السكني الهادئ ضمن منطقة تفرض فيها سرعة قصوى تبلغ 30 ميلًا في الساعة، وعلى مسافة قريبة جدًا من مركز تدريبات هال سيتي.



تضرر سيارات أخرى

وبعد الحادثة، جرى سحب سيارة توماس من المكان، ما ساعد على إعادة فتح الطريق في الوقت المناسب لمرور حافلة فريق هال سيتي التي كانت تستعد لنقل اللاعبين إلى لندن استعدادًا لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيل ريدشو، عضو المجلس المحلي الذي زار موقع الحادثة، إن سيارتين متوقفتين، إحداهما ميني زرقاء والأخرى سيارة دفع رباعي سوداء، تعرضتا أيضًا لأضرار جراء الحادث.

وأشار ريدشو إلى أن الطريق شهد خلال الفترة الأخيرة «عددًا من الحوادث الوشيكة»، متحدثًا عن مخاوف السكان من عدم التزام بعض السائقين بالقيادة بحذر وانتباه كافيين.

وأضاف أن الشاحنات والحافلات تضطر أحيانًا إلى الصعود على الرصيف من أجل المرور في الطريق.

وكشف ريدشو أنه بعث برسالة إلى سكرتير نادي هال سيتي الأحد الماضي، طالب فيها بتذكير لاعبي الفريق بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الشارع، في ظل مخاوف السكان، خصوصًا مع انضمام لاعبين جدد إلى الفريق كل موسم.



صفقة بـ10.5 مليون جنيه إسترليني

وكان سوربا توماس، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم إلى هال سيتي قادمًا من ستوك سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، في صفقة بلغت قيمتها 10.5 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب مباراتين فقط مع فريقه الجديد حتى الآن؛ الأولى انتهت بالتعادل السلبي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثانية خسرها هال سيتي أمام سندرلاند بهدف دون رد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو».

ويمتلك توماس 27 مباراة دولية مع منتخب ويلز، وكان قد توج بجائزة أفضل لاعب في ستوك سيتي الموسم الماضي بعدما ساهم في تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 هدفًا في جميع المسابقات.

هال سيتي يستعد لمواجهة تشيلسي

ويستعد هال سيتي لمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في الثالثة عصر السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم الفريق بداية قوية للموسم عقب صعوده إلى الدوري الممتاز عبر الملحق المؤهل من بطولة تشامبيونشيب، بعدما حقق الفوز على مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، قبل أن يتعادل مع أستون فيلا، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

وتأتي نجاة توماس من الحادثة في وقت يستعد فيه اللاعب لتثبيت أقدامه مع فريقه الجديد، بعد انتقاله المثير للجدل من ستوك سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.