أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة لاعب الجولة الأولى في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وضمت القائمة، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى، أمس، 4 لاعبين، هم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والإسبانيان فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومارك بارترا مدافع ريال بيتيس الإسباني، والبوسني إيرميدين ديميروفيتش، لاعب شتوتجارت الألماني.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة بناءً على صاحب أعلى تصويت من الجماهير، في الاستفتاء الذي طرحه «يويفا» على موقعه الإلكتروني.