أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الجمعة)، توصله إلى اتفاق لتجديد عقد مهاجمه المصري الشاب حمزة عبدالكريم.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق مع حمزة عبدالكريم بشأن عقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

موعد توقيع العقد

وأضاف البيان: «من المقرر توقيع العقد في 15 سبتمبر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي في مكتب رئيس نادي برشلونة لكرة القدم جوان لابورتا، ثم سيتحدث حمزة عبدالكريم إلى وسائل الإعلام في المكتب التجاري للنادي».

وكان حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار للشراء، وسرعان ما خطف الأضواء بتألقه مع فريق الشباب.



تألق في فترة الإعداد

وفي صيف 2026، تعاقد برشلونة مع حمزة عبدالكريم نهائياً، وقضى اللاعب فترة الإعداد للموسم مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانز فليك، وسجل أربعة أهداف، ليصبح هداف فترة الإعداد.

الظهور الأول في الليغا

وخاض اللاعب أول مباراة رسمية له مع برشلونة ضد رايو فاليكانو على ملعب «كامب نو»، في 31 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني «لا ليغا».