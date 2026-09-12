أصيب 44 شخصاً، أحدهم في حالة حرجة، إثر خروج قطار إقليمي عن مساره مساء أمس (الجمعة) في منطقة نورماندي شمال غرب فرنسا، أثناء رحلته بين مدينتي روان وكان.

وكان القطار يقل نحو 180 إلى 186 راكباً عندما خرج عن القضبان قرب بلدة كليون في إقليم السين البحرية، بحسب السلطات الفرنسية وشركة السكك الحديدية الوطنية «SNCF».

إصابة شابة بحالة حرجة

وقال مدعي عام روان سيباستيان غالوا إن من بين المصابين شابة تبلغ من العمر 18 عاماً نُقلت في حالة حرجة، فيما جرى إجلاء أحد المصابين بواسطة مروحية، بحسب السلطات المحلية.

أكثر من 130 رجل إطفاء

وفعلت السلطات خطة طوارئ للتعامل مع أعداد كبيرة من المصابين، ودفعت بنحو 130 إلى 140 رجل إطفاء وعدد من الفرق الطبية وعشرات مركبات الطوارئ إلى موقع الحادثة، لتقديم الإسعافات وإجلاء الركاب.

جسم مجهول على السكة

وأفادت الشرطة الفرنسية بأن القطار خرج عن مساره بعد اصطدامه بجسم غير محدد على السكة، فيما قالت شركة السكك الحديدية إن تحقيقاً بدأ لتحديد السبب الدقيق للحادثة. كما أظهرت الفحوص التي أجريت لسائق القطار عدم وجود آثار للكحول أو المخدرات.

تعليق حركة القطارات

وأوقفت حركة القطارات على الخط بين روان وكان، وكذلك بعض الرحلات باتجاه لوهافر، مع قطع التيار الكهربائي عن السكة للسماح لفرق الإنقاذ بالعمل، فيما أعلنت «SNCF» ترتيبات لنقل الركاب بالحافلات البديلة.

وأوصت السلطات السكان بتجنب المنطقة المحيطة بموقع الحادثة، في حين تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابساته.