أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب (شرق - غرب) في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة.

وثمنت في هذا السياق النهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.