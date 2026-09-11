أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع صواريخ جديدة، رغم امتلاكها قدرة محدودة على إطلاق بعض الصواريخ، معتبرًا أن طهران باتت في «مأزق كبير» مع استمرار القتال.

وأضاف ترمب أن الإيرانيين يسعون إلى إخراجه من المشهد السياسي، لأنهم يعتقدون أن الديموقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني، الذي وصفه بـ«المجنون»، كان سيستخدم السلاح النووي لو لم تُدمّر الولايات المتحدة قدراته النووية، على حد قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحركت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، موضحًا أن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات «بي-2» وأنهت الاتفاق النووي مع طهران لتحقيق هذا الهدف.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترمب إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وليس إيران، مضيفًا أن القوات الأمريكية أخرجت، خلال الليلة الماضية، 22 قاربًا من المضيق.

وأشار إلى أن الإيرانيين يواصلون القتال «بصعوبة»، معتبرًا أن طهران تواجه مأزقًا كبيرًا في ظل التطورات العسكرية الجارية.

وختم ترمب تصريحاته بالقول إنه يعتقد أن الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.