برئاسة وزير الرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تستضيف محافظة الطائف خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري أعمال الجمعية العمومية الـ15 للاتحاد، والاجتماعين الـ45 والـ46 لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بمشاركة ممثلي 57 دولة ونخبة من القيادات الرياضية في العالم الإسلامي.



وتكتسب الجمعية العمومية أهمية خاصة كونها تشهد انتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2026-2029، في محطة جديدة من مسيرة الاتحاد الهادفة إلى تطوير العمل الرياضي المشترك وتعزيز حضور الرياضة كأداة للتقارب والتعاون بين الدول الأعضاء.



ورش عمل



تنطلق أعمال الاجتماعات يوم 11 سبتمبر بإقامة عدد من ورش العمل التي تتناول برامج الاتحاد ومبادراته الإستراتيجية، وتتيح لممثلي الدول الأعضاء مناقشة البرامج والمشروعات المرتبطة بتطوير الرياضة ودعم الرياضيين وتعزيز الشراكات بين اللجان الأولمبية الوطنية.



الانتخابات



ويشهد يوم 12 سبتمبر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية الـ15، التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة 2026-2029، وسط مشاركة واسعة من الدول الأعضاء ونخبة من القيادات الرياضية في العالم الإسلامي.



المهام الجديدة



ويخصص اليوم الختامي 13 سبتمبر لاجتماع لجنة الرياضيين، إلى جانب برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب حول مهام الاتحاد وبرامجه وخططه المستقبلية.



وكان الاتحاد قد أعلن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد، والتي تضم عدداً من الشخصيات الرياضية الدولية من مختلف مناطق العالم الإسلامي، في إطار حرصه على تمثيل جغرافي متوازن وتعزيز مشاركة المرأة والرياضيين في منظومة صنع القرار.



ويمثل الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مظلة رياضية تجمع 57 دولة، ويعمل على دعم الرياضيين وتطوير الرياضة في الدول الأعضاء من خلال البرامج والمشروعات والمبادرات المشتركة، إلى جانب تنظيم دورة ألعاب التضامن الإسلامي كل أربعة أعوام.



مهرجان ولي العهد للهجن



وتتزامن استضافة الجمعية العمومية مع الأجواء الرياضية والتراثية التي تعيشها محافظة الطائف هذه الأيام باحتضانها مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، أحد أبرز الأحداث الرياضية والتراثية في المملكة، والذي جمع على أرض الطائف نخبة ملاك الهجن والمضمرين والمهتمين بهذه الرياضة من داخل المملكة وخارجها.



ويعكس تزامن الحدثين حجم الحراك الرياضي الذي تشهده الطائف، إذ تجمع في أيام واحدة بين رياضة الهجن بموروثها الوطني وحضورها المتنامي، وبين قيادات وممثلي 57 دولة إسلامية يناقشون مستقبل العمل الرياضي المشترك.



وتأتي استضافة الطائف للجمعية العمومية في ظل هذا الحراك الرياضي الكبير الذي تشهده المحافظة، بما يعزز حضورها كوجهة لاستضافة الفعاليات والاجتماعات الرياضية الدولية، ويجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في قيادة وتنظيم الأحداث الرياضية على المستويين الإسلامي والدولي.



