صدّق أو لا تصدق بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يملك كوكبة ونخبة من اللاعبين قادرين على فرض أنفسهم وسيطرتهم وقيمتهم الفنية متى ما مُنحت لم من قبل المدير الفني السيد إنزاغي، الذي لم يعطهم الفرصة كاملة ولو لشوطٍ واحد فقط يردون عليه بشكل خاص وعلى كل من يشكك في موهبتهم الفنية.



الفرصة ممنوعة



منذ انتقاله إلى الهلال قادمًا من نيوم، لم يتحصل الفرنسي سايمون بوابري على فرصة كاملة تمنحه دورًا ثابتًا مع الفريق، رغم امتلاكه موهبة لافتة، وقدرته على تقديم حلول مختلفة في وسط الملعب، ومع عدم ثبات مردود سيرجي سافيتش ومحمد كنو في بعض الفترات، تزداد علامات الاستفهام حول سبب عدم منح صاحب الـ20 عامًا مساحة أكبر لإثبات نفسه.



وقد يمثل بوابري خيارًا فنيًا قابلًا للتجربة أمام إنزاغي، من خلال الاعتماد عليه إلى جوار روبن نيفيز وسيرجي سافيتش في خط الوسط، بما يمنح الفرنسي فرصة لإظهار قدراته الهجومية وصناعة اللعب، خلف الثلاثي الأمامي غابرييل مارتينيلي وكريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز.



توهج وأُحبط



جاء مراد هوساوي إلى الزعيم بعد تألق لافت مع الخليج، ليتحصل على عقد طويل الأمد مع «الزعيم» في يناير الماضي، لكن لاعب الوسط الذي يشبّهه البعض بالنجم المخضرم سلمان الفرج، لم يتحصل منذ انضمامه على الفرصة الكافية لإثبات قدراته، في ظل صعوبة حجز مكان أساسي وسط المنافسة القوية بالوسط.



ومع محدودية مشاركاته، ارتبط اسم هوساوي بإمكانية الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن اللاعب لا يزال ينتظر فرصته مع الهلال، أملاً في إقناع إنزاغي بأنه قادر على تقديم الإضافة حال الحاجة لخدماته، بغرض تعويض أو إراحة العناصر الأجنبية الأساسية بوسط الملعب.



دفاع لكن؟



يُعد التركي يوسف أكتشيشيك، أحد الخيارات الدفاعية المتاحة أمام المدرب إنزاغي، لكنه لم يتحصل حتى الآن على المساحة الكافية لإثبات قدراته مع الهلال، رغم أنه يشغل مركز قلب الدفاع ضمن قائمة الفريق، وكان قد انضم إلى كتيبة «الزعيم» قادمًا من فنربخشة خلال صيف 2025.



ومع تراجع مستوى كوليبالي وظهور بعض الأخطاء في الخط الخلفي، قد يكون الوقت مناسبًا أمام إنزاغي لمنح المدافع التركي فرصة أكبر، من خلال الاعتماد عليه إلى جوار حسان تمبكتي، مع إراحة المدافع السنغالي المخضرم بشكل مؤقت حتى يستعيد مستواه.



هل يمنحهم



السؤال المطروح؛ متى يمنح المدير الفني إنزاغي هولاء اللاعبين وغيرهم الفرصة للمشاركة خاصة أن مواجهة التعاون هناك نقص كبير في صفوف الفريق والسكري مهزوز فنياً على غير المواسم الماضية.



فهل يمنح إنزاغي هؤلاء اللاعبين الضوء الأخضر أم يستمر على نهجه وتُعلن قريباً إقالته حسب المطالبات الجماهيرية.