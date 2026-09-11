اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته لملاقاة الاتفاق ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، عند الساعة الـ6:25 من مساء الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وشهدت الحصة الختامية تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب مراجعة خطة المباراة، وسط تركيز وجاهزية من اللاعبين لخوض المواجهة.



من جهته، قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الأيرلندي بريندان رودجرز إن مباراة الاتفاق تمثل الظهور الأخير للفريق في الدوري قبل فترة التوقف القصيرة، مؤكدًا تطلع القادسية إلى اختتام هذه المرحلة بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد.



وأضاف رودجرز: ‏«جماهيرنا، مثل اللاعبين تمامًا، يواصلون الدعم ولا يتوقفون. الدعم الذي يقدّمونه للفريق استثنائي حقًا، ونريد أن نواصل مكافأتهم بالانتصارات ومنحهم لحظات يحتفلون بها».