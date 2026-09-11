يعيش الإيطالي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيد سيموني إنزاغي أياماً عصيبة للغاية، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية في دوري روشن أمام نادي نيوم بهدفين دون مقابل.



يدخل الزعيم لقاء الجولة السابعة أمام التعاون عندما يحل الأول ضيفًا على الثاني في بريدة، في لقاء صعب للغاية من جميع النواحي الفنية والمعنوية والجماهيرية، خاصة أن كلا الناديين تلقيا خسارة في الجولة الماضية.



فالهلال الذي يعيش في ضغوطات كبيرة يطالب عشاقه الإدارة برحيل المدير الفني الإيطالي إنزاغي الذي باتت المطالبات الجماهيرية بعدم استمراره مطلباً؛ كونه أحد الأسباب التي ستفقد الزعيم العديد من البطولات.



وكشفت أنباء إعلامية بأن هنالك أسماء تدريبية كبرى على طاولة المسؤولين في الهلال، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي الإيطالي سيموني إنزاغي.



وكانت انطلاقة الزعيم بشكل قوي في دوري روشن، قبل أن يتعرض لأول هزيمة له في الجولة السادسة، عندما خسر أمام نيوم بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة من 6 مباريات.



رأس القائمة



يأتي الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس الأسماء المرشحة لخلافة الإيطالي سيموني إنزاغي، إلى جانب مواطنه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، والألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا.



وأوضحت أنباء إعلامية بأن الإدارة لم تبدأ في أي مفاوضات رسمية مع وكلاء المدربين الثلاثة حتى الآن، حيث تقتصر هذه الأسماء على ترشيحات وتوصيات داخل الإدارة الرياضية.



وتضع الإدارة الرياضية هذه الأسماء كخيارات محتملة فقط، مع استمرار إنزاغي في قيادة الزعيم، على أن تتم إعادة تقييم موقف الجهاز الفني حال استمرار النتائج المتذبذبة وتعثر الفريق في المباريات القادمة.



السؤال الأهم هل يغير إنزاغي من طريقته وخطته وتكتيكه أم سيستمر الحال على ما هو عليه ويتلقى الهلال الخسارة الثانية من التعاون وتصبح مسألة استمراره ضئيلة للغاية.