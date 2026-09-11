احتفل الشاب سلطان بن عبيد بن حميد الرايقي الحربي بزواجه، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العريس وذويه فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب سلطان بن عبيد بن حميد الرايقي الحربي بزواجه، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العريس وذويه فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له حياة زوجية سعيدة.
The young man Sultan bin Obaid bin Hamid Al-Raiqi Al-Harbi celebrated his wedding at one of the wedding halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who shared the joy of this happy occasion with the groom and his family, wishing him a happy married life.