احتفل الشاب سلطان بن عبيد بن حميد الرايقي الحربي بزواجه، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العريس وذويه فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له حياة زوجية سعيدة.