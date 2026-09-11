عقدت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اجتماعاً مهماً في ضوء الأحداث والتطورات والمواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثية التي تشهدها الجبهات في العديد من المناطق التابعة لمحافظة تعز. وأقر الاجتماع إعلان التعبئة العامة والاستنهاض الشامل في المديريات كافة، والدعوة للنفير العام لمساندة أبطال القوات المسلحة في المعركة الوطنية المصيرية للقضاء على المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة وحماية النظام الجمهوري.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه محافظ تعز نبيل شمسان، وضم وكلاء المحافظة ورئيس أركان محور تعز ومدير عام الشرطة وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، التطورات الميدانية وسبل تعزيز الإسناد للجبهات.

وأكدت لجنة طوارئ تعز الجاهزية للتعامل مع كل التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة بشأن ما يستجد. وأوضحت أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الصفوف وتكامل الجهود الرسمية والشعبية، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لرفد الجبهات بالرجال والعتاد، وإنجاز النصر الكفيل بإنهاء الانقلاب وإرهاب المليشيات وإعادة الأمن والاستقرار، مشيدةً بالبطولات والتضحيات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية في مختلف جبهات العزة والشرف.

وثمنت الموقف الصلب لأبناء تعز ودعمهم المستمر للمؤسستين العسكرية والأمنية حتى استكمال تحرير كامل التراب اليمني.