أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 سيقام في الدار البيضاء.

وستقام بطولة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما تستضيف الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي مباراة افتتاحية لكل منها، احتفالاً بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة من البطولة.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن عن الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لمونديال 2030، في ظل المنافسة بين المغرب وإسبانيا.

لقجع يكشف مفاجأة

وقال لقجع في تصريحات نقلتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية خلال حضور فعالية حزبية في بوزنيقة بالمغرب: «يجب أن تعرفوا أن ولاية بن سليمان ستتشرف باستضافة نهائي كأس العالم 2030».

سيناريو مثالي للمغرب

كما تخيل لقجع سيناريو مثالياً لكرة القدم المغربية، إذ أضاف وسط تصفيق الجماهير: «إن شاء الله سيكون النهائي بين المغرب وفرنسا لكي نثأر لأنفسنا».

أكبر ملعب في العالم

وتقع ولاية بن سليمان على بعد 60 كيلومتراً من الدار البيضاء، وهي موقع ملعب الحسن الثاني الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، ويجري تشييده حالياً لاستضافة مونديال 2030، بسعة استيعابية تصل إلى نحو 115 ألف متفرج، وسيكون أكبر ملعب كرة قدم في العالم.