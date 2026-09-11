حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً سهلاً على ضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ثلاثية في الشوط الأول

فرض مانشستر يونايتد هيمنته في الشوط الأول على حساب الفريق المغمور، الذي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه، وسجل ثلاثة أهداف بتوقيع ماتيوس كونيا وبرونو فيرنانديز وبنيامين سيسكو في الدقائق 27 و42 و45.

مارتينيز يسجل الرابع

واكتفى مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الثاني عن طريق ليساندرو مارتينيز، ليحقق أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، بعد غيابه عن آخر نسختين.

نظام التأهل

ويخوض كل فريق من الفرق الـ36 المشاركة في مرحلة الدوري 8 مباريات، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقاً تأهيلياً بنظام الذهاب والإياب، ليكتمل عقد ثمن النهائي، فيما تودع الفرق الـ12 الأخيرة في جدول الترتيب.