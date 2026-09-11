اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفه بودو غليمت النرويجي بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

انتظر بايرن ميونخ حتى الدقيقة 47 لتسجيل أول أهدافه عن طريق جمال موسيالا، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وواصل العملاق البافاري سيطرته في الشوط الثاني، بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة عن طريق ألفونسو ديفيز ومايكل أوليسيه (هدفين) في الدقائق 77 و83 و90+2.

نظام الصعود

ويخوض كل فريق من الفرق الـ36 المشاركة في مرحلة الدوري 8 مباريات، على أن تصعد الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقاً تأهيلياً بنظام الذهاب والإياب، ليكتمل عقد ثمن النهائي، فيما تودع الفرق الـ12 الأخيرة في جدول الترتيب.