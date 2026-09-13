تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه هال سيتي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

شوط أول مثير

افتتح مورغان روجرز التسجيل لتشيلسي بعد سبع دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن الجزائري محمد بشير بلومي قلب الطاولة لصالح هال سيتي بهدفين في الدقيقتين 28 و34.

بيدرو ينقذ تشيلسي

وأنقذ المهاجم البرازيلي جواو بيدرو فريقه تشيلسي من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66، لكن محاولات «البلوز» لخطف الفوز في الدقائق المتبقية لم تُكلل بالنجاح.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع هال سيتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقاً بنقطة على تشيلسي صاحب المركز الرابع.