أعرب الفنان السوري قصي خولي عن تقديره للجمهور السعودي، مشيداً بما يقدمه من دعم متواصل للفن والدراما السورية، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يعكس مكانة الأعمال السورية لدى الجمهور السعودي وحرصه على متابعة نجومها وتجاربها الفنية.

مشاركته في موسم الرياض

وأكد خولي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه شارك في تقديم مسرحية سورية ضمن فعاليات موسم الرياض، وكانت تجربة ممتعة، معتبراً وجوده على خشبة المسرح في هذا الحدث مسؤولية وفخراً في الوقت نفسه، وفرصة للإسهام في استعادة الحضور القوي والوهج الذي طالما عرفت به الدراما السورية.

موقفه من رمضان

وعن مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل، أوضح خولي لـ«عكاظ» أنه يدرس مجموعة من المشاريع التي تلقاها، إلا أنه لم يحسم حتى الآن اختياره النهائي للعمل الذي سيشارك من خلاله في الموسم، مشيراً إلى أن القرار لا يزال قيد الدراسة.

مسلسل جديد في لبنان

وفي الوقت نفسه، كشف خولي عن استعداده لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «مافيا»، المكون من 10 حلقات، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره في لبنان بعد نحو 10 أيام.

ويأمل خولي أن تحمل تجربته الجديدة اختلافاً على مستوى الطرح والتنفيذ، ويقدم «مافيا» رؤية مغايرة تصل إلى الجمهور بصورة مختلفة، متمنياً أن يجد المشاهد في العمل تجربة جيدة ومختلفة.

صنّاع العمل

ويشارك خولي بطولة العمل الفنانة رزان جمال، إلى جانب باسم مغنية وسعيد سرحان، فضلاً عن مجموعة من النجوم والفنانين تحت قيادة المخرج المصري محمد جمعة، فيما تضم قائمة المشاركين أسماء أخرى سيتم إعلانها.