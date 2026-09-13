واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على الجنوب اللبناني، بشن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات في عدد من البلدات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على المنصوري وأطراف حداثا والمنطقة الواقعة بين ميس الجبل وشقرا ووادي زبقين والقنطرة والنبطية الفوقا.

كما استهدف القصف المدفعي بلدات ومناطق في الجنوب، شملت واديَي السلوقي والحجير والنبطية الفوقا وكفر تبنيت وحولا وصربين وزوطر الشرقية والمنصوري ومحيط عيتا الجبل وبيت ياحون، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف عنيف ومركز.

وفي غضون ذلك، نفذ جيش الكيان الإسرائيلي تفجيرات في المنصوري والطيبة والقنطرة وميس الجبل، إضافة إلى حداثا وأطراف عيناثا باتجاه كونين.

وتعرضت المنصوري لأكثر من 30 تفجيراً منذ مساء أمس الجمعة، استهدفت منازل وبنى تحتية، بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدة وإلقاء طائرات مسيرة إسرائيلية عبوات تحتوي على مواد شديدة الانفجار.

وفي شرق الخيام، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على عدد من المنازل في محيط بركة الحمام، في موقع شهد انفجاراً قبل أيام عدة، ما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد أعمدة الدخان.

وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار استهداف المناطق السكنية.