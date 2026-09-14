حقق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على مضيفه ستاد بريست بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب «فرانسيس لو بليه»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

انطلاقة كارثية

وكان سان جيرمان قد أهدر سبع نقاط من أصل تسع في أول ثلاث مباريات، إذ تعادل مع رين 2-2، ثم كرر النتيجة نفسها أمام ليل في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام موناكو 2-1 في الجولة الثالثة.

توريس يُسجل هدف الفوز

سجل النجم الإسباني هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة الخامسة، من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس مرمى بريست.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، متساوياً مع بريست الذي يمتلك الرصيد نفسه.