لقي شخصان مصرعهما وأصيب 90 آخرون بحالات اختناق، إثر تسرب غاز الأمونيا من معمل للأسمدة في منطقة خور الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر إن حالات الاختناق شملت عاملين في المعمل ومواطنين من المناطق المحيطة، مشيراً إلى أن معظم الحالات كانت بسيطة وغادر أصحابها المستشفى، فيما نُقلت حالات أخرى إلى مستشفى الزبير لمتابعة أوضاعها الصحية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على التسرب وإخلاء المعمل بالكامل، وإخراج جميع العاملين الذين كانوا عالقين داخله، فيما أكدت السلطات المحلية أن الوضع بات تحت السيطرة.

ووجّه وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد نوري بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أسباب تسرب غاز الأمونيا داخل مصنع سماد اليوريا التابع للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة، والوقوف على ملابسات الحادث.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى الآن السبب الذي أدى إلى تسرب الغاز، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث.