تستعد مايكروسوفت لإجراء تغيير تقني على نطاقات الإنترنت المستخدمة في عدد من خدماتها، من بينها «تيمز» و«كوبايلوت»، في خطوة تستدعي انتباه مسؤولي تقنية المعلومات داخل الشركات والمؤسسات.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يشمل التغيير انتقال بعض الخدمات إلى عناوين ونطاقات جديدة، ما قد يتطلب تحديث إعدادات الشبكات والجدران النارية وقوائم السماح المعتمدة لدى المؤسسات، لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات بصورة طبيعية.

وتبرز أهمية الخطوة بالنسبة إلى بيئات العمل التي تطبق سياسات أمنية صارمة، إذ تعتمد بعض المؤسسات على تحديد نطاقات بعينها للسماح بالاتصال بخدمات مايكروسوفت، ما يجعل تحديث الإعدادات التقنية ضرورياً قبل اكتمال عملية الانتقال.

ويأتي التغيير، في وقت يتسع فيه حضور «كوبايلوت» داخل منظومة العمل الرقمية لمايكروسوفت، بالتوازي مع اعتماد واسع على «تيمز» في الاجتماعات والتواصل المؤسسي.

وتضع الخطوة أقسام تقنية المعلومات أمام مهمة مراجعة إعداداتها مبكراً، خصوصاً في المؤسسات الكبيرة، لتفادي أي اضطراب محتمل في الوصول إلى الخدمات بعد تطبيق العناوين الجديدة.