سمحت هيئة النقل في تعميم وجهته إلى المستثمرين (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) لسيارات الأجرة بالتنقل بين السعودية والبحرين محملة بالركاب اعتباراً من تاريخ 6 سبتمبر الحالي، إذ اشترطت على الناقل السعودي عند تقديم الخدمة بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة نقل الركاب بسيارة الأجرة، وكذلك الالتزام بما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.



وشددت الهيئة في تعميمها على عدد من الشروط لتقديم الخدمة ممثلة في: «سريان بطاقة التشغيل، تقديم الخدمة من خلال المرخص لهم في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، توفير كشف تحميل الركاب وفق النموذج المعتمد من الهيئة، التأكد من هوية السائق والركاب وكذلك وثائق السفر المطلوبة، الارتباط بأنظمة الجهات ذات العلاقة عند تقديم الخدمة كـ (نظام شموس الأمني)، الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، عدم التحميل في طريق العودة حتى إشعار آخر، عدم ممارسة نقل الركاب داخل دولة البحرين».