أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 95,282 متدرباً ومتدربة في برامجها التدريبية بمختلف منشآتها في مدن ومحافظات المملكة، للفصل الأول من العام التدريبي 1448هـ.



وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل حمد الزنيدي أن المؤسسة سجلت هذا العام رقماً غير مسبوق في أعداد المقبولين بمختلف برامجها التدريبية، مشيراً إلى قبول 73,867 متدرباً ومتدربة في برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، و13,243 متقدماً في برامج ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، فيما بلغ إجمالي المقبولين في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف 8172 متدرباً ومتدربة.

زيادة الطاقة الاستيعابية



وأكد الزنيدي أن زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمين تتم سنوياً وفق خطط مدروسة، توازن بين الإمكانات المادية والبشرية والحاجات المتغيرة، مع المحافظة على معايير جودة التدريب، وذلك ضمن مبادرة «توسيع الطاقة الاستيعابية»، إحدى مبادرات المؤسسة في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية.



وأضاف أن المنشآت التدريبية أنهت استعداداتها لاستقبال المتدربين والمتدربات قبل انطلاق الفصل التدريبي بوقت كافٍ، ما أسهم في انطلاقة سلسة للتدريب منذ اليوم الأول، موضحاً أن الاستعدادات شملت التحقق من جاهزية البنية التحتية التقنية، واستكمال أعمال التجهيز والصيانة في المنشآت التدريبية وفق الجدول الزمني المعتمد.