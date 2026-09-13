إنتر ميامي يتعثر أمام ناشفيل رغم هدف ميسي

اكتفى فريق إنتر ميامي بتعادل مُحبط مع ضيفه ناشفيل بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «نو»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الأمريكي.

أهداف المباراة

افتتح اللاعب سام سوريدج التسجيل لصالح ناشفيل بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن إنتر ميامي أدرك التعادل عن طريق لاعب ناشفيل ريد باكر ويثنغ، الذي حول الكرة برأسه بالخطأ إلى مرماه.

ووضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي في المقدمة بهدف من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى لحارس ناشفيل في الدقيقة 62، قبل أن يعود المتألق سام سوريدج وينقذ الفريق المضيف بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+1.



ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ناشفيل رصيده إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي بجدول الدوري الأمريكي، بفارق 9 نقاط عن إنتر ميامي صاحب المركز الثاني.