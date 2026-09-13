أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة انضمامه إلى التحالف العالمي للإنتان (Global SepsisAlliance – كشريك مؤسس في المرحلة التجريبية (Founding Pilot Partner) لتطوير والتحقق الدولي من برنامج GSA العالمي لاعتماد المستشفيات في رعاية الإنتان (التسمم الدموي الجرثومي)، في خطوة تعكس التزام المستشفى المستمر بسلامة المرضى وجودة الرعاية والتميز السريري.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للإنتان 2026، إذ أطلق التحالف العالمي للإنتان مرحلة تطوير البرنامج والتحقق الدولي منه، بهدف إنشاء إطار عالمي يساعد المستشفيات على بناء أنظمة موثوقة ومتكاملة للوقاية من الإنتان، والتعرف المبكر عليه، والتدخل العلاجي في الوقت المناسب، ومتابعة التعافي، وقياس النتائج، والتحسين المستمر لجودة الرعاية.

ويُعد الإنتان أحد أبرز تحديات الصحة العالمية، إذ تشير البيانات إلى تسجيل نحو 48.9 مليون حالة سنوياً وأكثر من 11 مليون وفاة حول العالم. وعلى الرغم من توفر إرشادات سريرية دولية قائمة على الأدلة، لا يزال تطبيقها بصورة متسقة وموثوقة على مستوى المستشفى كمنظومة متكاملة يمثل تحدياً عالمياً.

ولهذا، يتجاوز البرنامج التركيز على التدخلات العلاجية الفردية ليقيّم منظومة الرعاية في المستشفى بشكل شامل، بما في ذلك القيادة والحوكمة، والاكتشاف المبكر والتصعيد السريري، والقدرات التشخيصية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والإنعاش والعناية الحرجة، والسيطرة على مصدر العدوى، والوقاية من العدوى، وكفاءة الكوادر، وقياس البيانات والنتائج، وإشراك المرضى وعائلاتهم، والتعافي بعد الإنتان، والتحسين المستمر للجودة.

من المعايير إلى التطبيق في بيئة الرعاية الفعلية

ضمن مرحلة التطوير، يعمل التحالف العالمي للإنتان مع مجموعة دولية محدودة من المستشفيات التي تم اختيارها كشركاء مؤسسين في المرحلة التجريبية، لتمثيل أنظمة صحية ومناطق مختلفة حول العالم.

وسيسهم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في اختبار المعايير المقترحة في بيئة سريرية فعلية، وستشمل المرحلة التجريبية التقييم الذاتي المنظم، ومراجعة الأدلة، وتتبع مسارات المرضى والأنظمة، والتحقق من البيانات، والمقابلات متعددة التخصصات، وتقديم ملاحظات منهجية حول المعايير ومنهجية التقييم. وستسهم نتائج هذه المرحلة في تطوير المعايير النهائية ومنهجية الاعتماد قبل الإطلاق العالمي للبرنامج.

وتمنح هذه المشاركة المستشفى فرصة للمساهمة بشكل مباشر في صياغة وتطوير معايير دولية مستقبلية لرعاية الإنتان، وفي الوقت ذاته الاستفادة من عملية التقييم والتعلم لتعزيز أنظمة الرعاية الداخلية، وقياس الأداء، وتحديد فرص التحسين، ودعم تحقيق نتائج أفضل للمرضى.

وقال نائب رئيس التحالف العالمي للإنتان رئيس تحالف الإنتان لشرق المتوسط الدكتور عبدالإله الهوساوي:

«طموحنا هو تطوير إطار صارم وعملي وقابل للتطبيق دولياً يساعد المستشفيات على الانتقال من التميز الفردي إلى تحقيق موثوقية مؤسسية متكاملة في رعاية الإنتان. ومن خلال اختبار هذه المعايير في بيئات الرعاية الفعلية مع شركاء مثل مستشفى الدكتور سليمان فقيه، يمكننا التأكد من أن البرنامج النهائي يسهم في تحقيق تحسينات قابلة للقياس، وليس مجرد الالتزام بالمتطلبات الإدارية».

من جانبه، قال رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية الدكتور مازن فقيه: «تمثل مشاركتنا كشريك مؤسس في المرحلة التجريبية لبرنامج التحالف العالمي للإنتان امتداداً لالتزام مجموعة فقيه المستمر بالارتقاء بسلامة المرضى وجودة الرعاية وفق أعلى المعايير الدولية. وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة كونها تتيح لنا الانتقال من تطبيق أفضل الممارسات العالمية إلى المساهمة بشكل مباشر في تطويرها واختبارها. ومن خلال خبرات فرقنا السريرية ومنظومة الجودة لدينا، نتطلع إلى الإسهام في بناء إطار عالمي عملي وموثوق يمكن أن يعزز رعاية مرضى الإنتان ويحسن النتائج الصحية داخل المملكة وعلى المستوى الدولي».

امتداد لمسيرة من الجودة والتميز

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لمسيرة مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في الجودة وسلامة المرضى والتميز السريري، والتي تُوجت بعدد من الاعترافات والاعتمادات المرموقة، من بينها حصول المستشفى على المستوى الذهبي في سلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى، وشهادة Planetree الذهبية للتميز في الرعاية المتمحورة حول الإنسان، إلى جانب تصنيفه من قبل Newsweek كأفضل مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية لخمس سنوات متتالية.

كما عزز المستشفى مكانته في الرعاية التخصصية من خلال اعتماد 14 مركز تميز في مجموعة من التخصصات الجراحية، بما يعكس قوة وتكامل منظومة الجودة وسلامة المرضى والتميز السريري في المستشفى.

وتضيف المشاركة الحالية مع التحالف العالمي للإنتان بعداً جديداً لهذه المسيرة؛ إذ لا تقتصر على تطبيق معايير عالمية قائمة، وإنما تتيح للمستشفى المساهمة في تطوير واختبار إطار دولي جديد يمكن أن يسهم في تشكيل مستقبل رعاية الإنتان عالمياً.

ويطمح التحالف العالمي للإنتان من خلال البرنامج إلى بناء شبكة عالمية للتعلم والتحسين، تمكّن المستشفيات من قياس أدائها، وتحديد الفجوات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز قدراتها بصورة مستمرة في الوقاية من الإنتان، والتعرف عليه، وعلاجه، ودعم تعافي المرضى بعد الإصابة به.

ومن المستهدف إطلاق برنامج GSA لاعتماد المستشفيات في رعاية الإنتان رسمياً على المستوى الدولي خلال الربع الأول من عام 2027، بعد استكمال مراحل التطوير والاختبار التجريبي والتحقق الدولي والموافقات المتعلقة بحوكمة البرنامج.