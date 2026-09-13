ارتفعت أسعار الديزل في ولاية كاليفورنيا إلى مستويات قياسية، بعدما عرضت محطة وقود في حي سيرا ميسا بمدينة سان دييغو الديزل بسعر 9.99 دولار للغالون، في مشهد يعكس حدة أزمة الوقود التي تضغط على سلاسل الإمداد وتزيد أعباء الشركات والمستهلكين.

ضغوط إضافية على سوق الوقود

وأكد أحد موظفي المحطة أن الوقود كان لا يزال متاحاً بهذا السعر حتى يوم (الجمعة) الماضية. ورغم إمكانية تجاوز السعر مستوى 9.99 دولار نظرياً، فإن معظم اللوحات الإلكترونية في محطات الوقود لا تسمح بإظهار أرقام أعلى بسبب محدودية عدد الخانات، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».

ومع أن هذه المحطة تمثل حالة استثنائية مقارنة ببقية منطقة سان دييغو، فإنها تعكس أزمة ديزل تاريخية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وفرضت ضغوطاً إضافية على سوق الوقود المشدود بالفعل في كاليفورنيا.

أعلى مستوى على الإطلاق

وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA) ارتفاع متوسط سعر الديزل في كاليفورنيا إلى أكثر من 8 دولارات للغالون يوم (الجمعة)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. كما تجاوز متوسط الأسعار على مستوى الولايات المتحدة 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل الحرب في إيران والصراع الروسي الأوكراني.

وأثارت هذه القفزة مخاوف الشركات المعتمدة على الديزل لتشغيل الشاحنات والمعدات الثقيلة وتوليد الكهرباء، إذ أدت تكاليف الوقود المرتفعة إلى تآكل الأرباح ودفع العديد من الشركات إلى رفع أسعار خدماتها، ما يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعاً مستمراً في تكاليف المعيشة والطاقة.