حدّت الصين زيادات أسعار وقود النقل بالتجزئة للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز، في محاولة للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على السوق المحلية، وفقاً لما أعلنته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس (الجمعة).



وأعلنت اللجنة أن أسعار التجزئة للبنزين والديزل سترتفع بمقدار 260 يواناً (38.76 دولار) و250 يواناً للطن المتري على التوالي، ابتداءً من (السبت).



وأوضحت أن الزيادات كانت ستبلغ 435 يواناً للبنزين و420 يواناً للديزل للطن المتري، وفقاً لآلية التسعير المقررة في الصين.



وأفادت بأن أسعار التجزئة للبنزين والديزل بعد الزيادة ستكون أعلى بنحو 19% و21% على التوالي مقارنة بالمستويات التي حُددت في آخر تعديل للأسعار قبل اندلاع الحرب مع إيران.



وتراجعت أسعار النفط أمس (الجمعة)، لكنها ظلت على مسار إنهاء الأسبوع فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو، بينما سجلت أسعار الديزل في أمريكا مستوى قياسياً، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات بسبب الهجمات على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار، أو 1.53%، إلى 105.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36 دولار، أو 1.33%، إلى 101.12 دولار.



وانخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى سبع سفن (الخميس)، مقارنة بـ11 في اليوم السابق، وفق بيانات أولية لتتبع السفن، وهو مستوى يقل كثيراً عن المتوسط البالغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.



وكان مضيق هرمز يمرر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً قبل اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في أواخر فبراير.