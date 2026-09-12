فرض مهاجم فريق الأهلي إيفان توني، نفسه كأحد أبرز الأسماء الهجومية في دوري روشن الموسم الجاري، بعدما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للثنائيات، ليواصل تأكيد حضوره القوي أمام المرمى منذ انطلاق منافسات الموسم.



ونجح توني في تسجيل ثلاث ثنائيات حتى الآن، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً لثنائيات في المسابقة، مستفيداً من حسه التهديفي وقدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله أحد أبرز الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الأهلي في المنافسة.



ويأتي السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، في المركز الثاني بعدما تمكن من تسجيل ثنائية واحدة، بالتساوي مع جورجي إيلنخينيا لاعب الاتحاد، الذي سجل بدوره ثنائية واحدة هذا الموسم.



ويعكس تصدر الإنجليزي توني لهذه القائمة البداية الهجومية المميزة التي يقدمها مع الأهلي، خصوصاً مع استمرار حضوره في قائمة هدافي دوري روشن، حيث بات المهاجم الإنجليزي من الأسماء التي تفرض نفسها بقوة في سباق الهدافين، إلى جانب تأثيره المباشر في نتائج فريقه.