يسعى فريق الوحدة لفك عقدة التعادلات حينما يواجه نظيره الأخدود (الإثنين) القادم الساعة 7:15 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأولى. ويطمح الفرسان لتحقيق أولى الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.



وكان الفريق الوحداوي خاض أربع مباريات انتهت جميع نتائجها بالتعادل أمام فرق العدالة 1/1، والزلفي 0/0، وضمك 2/2، والجبلين 0/0، وحصل على أربع نقاط فقط.



ميدانياً، شدد المدرب فوينيسكي على أهمية كسب نقاط المباراة وعدم التهاون في الأداء الفني والمهني على أرض الملعب، وأكد أن كل لاعب يجب أن ينفذ دوره المناط به خلال المباراة، والتركيز على كيفية تحويل الفرص إلى أهداف وخطف نقاط اللقاء. وقد ركز المدرب فوينيسكي على تماسك خط الدفاع وعدم ارتكاب الأخطاء وتعزيز منطقة الوسط بأربعة لاعبين للمساندة دفاعاً وهجوماً، وثقته الكاملة في قدرات كل لاعب لتحقيق نتيجة إيجابية من أمام فريق الأخدود تسعد محبي النادي.



هذا ورصدت الإدارة الوحداوية مكافأة مالية للاعبي الفريق في حال تحقيق الفوز على الأخدود والظفر بنقاط المباراة. كما أعلنت إدارة النادي عن السماح للجماهير بالدخول مجاناً من أجل دعم وتشجيع الفريق في لقاء الأخدود المرتقب، وحرصت رابطة المشجعين ومدرج وحداوي على توفير الدعم المعنوي من خلال استقطاب أكبر عدد من جماهير النادي وتوزيع شعارات مجاناً وأهازيج محفزة للاعبين.