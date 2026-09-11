واصل الاتحاد انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، بعدما عاد بانتصار ثمين من أمام مضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.



وحسم الاتحاد المواجهة بفضل تألق مهاجمه المغربي يوسف النصيري، الذي سجل هدفين، فيما افتتح الهولندي ستيفن التسجيل، ليؤكد الفريق الاتحادي حضوره القوي في سباق الصدارة.



وافتتح ستيفن التسجيل في الدقيقة 28، مستفيدًا من تمريرة الكولومبي ريتشارد ريوس، قبل أن يضاعف النصيري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، بعد صناعة من النيجيري جورج إيلينيكينا.



وعاد النصيري في الدقيقة 59 ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث للاتحاد، مستفيدًا مجددًا من تمريرة إيلينيكينا، ليمنح فريقه أفضلية مريحة.



وقلص الفيصلي الفارق في الدقيقة 87 عن طريق الكونغولي ثيو بونجوندا، إلا أن هدفه لم يغير من مسار المباراة، ليحافظ الاتحاد على تقدمه حتى صافرة النهاية.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا، كما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم، ليصبح إلى جانب الخلود الفريقين الوحيدين اللذين لم يتذوقا الخسارة هذا الموسم، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.