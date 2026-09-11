كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) عن عزمها إطلاق منتج الادخار الاختياري في النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات والمواءمات من الجهات ذات العلاقة.

وبيّنت المؤسسة في تقريرها عن وجود دراسات تتعلق بإمكانية زيادة مبالغ الجمعيات، إضافة إلى دراسة إتاحة الاستفادة من المنتج لفئات إضافية، ضمن مبادرة لتطوير منتجات المؤسسة واستطلاع مرئيات المستفيدين، مؤكدة أن الدراسات المتعلقة بهذا الخيار سيتم النظر في نتائجها وما قد تسهم به من فرص لتحسين الخدمة وتلبية حاجات المستفيدين.

وتعمل المؤسسة على مراجعة المنتجات الحالية ودراسة فرص تطويرها، إلى جانب استطلاع مرئيات المستفيدين وأصحاب المصلحة حول المنتجات والخدمات المقدّمة، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات في أعمال التطوير.

اشتراك في أكثر

من جمعية

وتتيح آلية الاشتراك الحالية للمستفيد إمكانية الاشتراك في أكثر من جمعية، بما يمكنه من الاستفادة من إجمالي مبالغ متعددة دون الحاجة إلى زيادة مبلغ الجمعية الواحدة.

ووفقًا للآلية الحالية، يمكن للمستفيد الاشتراك في أكثر من جمعية بالمبالغ ذاتها دون زيادة مبلغ الجمعية الواحدة، فيمكن للمستفيد الاشتراك في جمعية بمبلغ 5 آلاف ريال، وفي جمعية أخرى بالمبلغ نفسه، بما يتيح له الاستفادة من إجمالي مبالغ الجمعيات المشترك فيها.

مراجعة المنتجات

وتتضمّن المبادرة دراسة المنتجات الحالية وتقييم مدى ملاءمتها لحاجات المستفيدين، إلى جانب بحث فرص تطويرها وإضافة خيارات جديدة.

كما تشمل استطلاع آراء المستفيدين وأصحاب المصلحة، والتعرّف على حاجاتهم وملاحظاتهم بشأن المنتجات القائمة، والاستفادة من تلك المرئيات عند دراسة فرص التطوير. وزيادة مبالغ الجمعيات، دراسات التأمينات الاجتماعية، فئات إضافية تستفيد من الجمعيات، إطلاق منتج الادخار الاختياري، اختتام «هاكاثون الابتكار»

وفي سياق آخر، اختتمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار «الحياة بعد التقاعد»، الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي، بمشاركة 42 مشاركًا من طلاب الجامعات وحديثي التخرج؛ بهدف الاستفادة من أفكارهم الإبداعية وتوظيفها في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة بعد التقاعد، بما يعكس حرص المؤسسة على إشراك شباب وشابات الوطن في تقديم حلول مبتكرة تسهم في خدمة مجتمعهم وخلق قيمة مستدامة في مجال التأمين الاجتماعي.

واستكملت الفرق المشاركة في الهاكاثون تطوير 14 حلًا مبتكرًا ضمن مسار التقاعد، أحد المسارات الأربعة المتخصصة التي تندرج ضمن برنامج هاكاثونات الابتكار بالمؤسسة، والتي تشمل الصحة، والاستقرار المالي، وجودة الحياة والمجتمع، وفرص العمل الحر والاقتصاد التشاركي، قبل تقديم الحلول أمام لجنة تحكيم متخصصة، قيّمت المشاركات وفق عدد من المعايير شملت أصالة الفكرة وقدرتها على تقديم حلول غير تقليدية، وقابلية التنفيذ وأثر الحل على حياة المتقاعد، والاستدامة، إلى جانب وضوح الفكرة واكتمال عناصرها.