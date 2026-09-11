تسلَّم نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم (الجمعة) الحزام الأسود الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو (6 دان) من رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشونغوون تشو خلال لقاء الأمير فهد بن جلوي به في ميدان الهجن في محافظة الطائف. وجاء تسليم هذا الحزام تقديراً من الاتحاد الدولي لجهوده في دعم رياضة التايكوندو عالمياً، والحركة الرياضية العالمية، من خلال احتضان المملكة لأهم البطولات والمناسبات الرياضية المتنوعة، بما يخدم تطلعات وطموحات الرياضيين حول العالم، إذ يُمنح هذا الحزام حصراً لقادة الدول الداعمة لهذه الرياضة، والقيادات الرياضية.



جاء ذلك على هامش حضور ضيوف المملكة لأعمال الجمعية العمومية الخامسة عشرة للاتحاد الرياضي للتضامن المقامة بمحافظة الطائف، التي تستقطب قيادات اللجان الأولمبية من 57 دولة إسلامية، إضافة إلى العديد من قيادات الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية.