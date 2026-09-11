حقق الأهلي فوزًا مستحقًا على حساب الحزم بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت تسجيل أربعة أهداف خلال الشوط الأول.



وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الحزم عند 8 نقاط في المركز العاشر.



وبدأ الحزم المباراة بقوة، ولم يحتج سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل عن طريق أحمد النخلي، الذي استغل كرة داخل الجهة اليسرى وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى من زاوية صعبة، سكنت الشباك معلنة تقدم أصحاب الأرض.



ورد الأهلي سريعًا بمحاولات متتالية لإدراك التعادل، وكان ترينكاو قريبًا من التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل دفاع الحزم ويبعد الكرة، بعد تمريرة من إدوارد سبيرتسيان.



واستمر الضغط الأهلاوي، وكاد إيفان توني أن يسجل في الدقيقة 19، عندما تلقى عرضية من ويندرسون جالينو وسدد من داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع الحزم تصدى للمحاولة.



وفي الدقيقة 21، نجح الأهلي في ترجمة أفضليته إلى هدف التعادل، بعدما وصل ترينكاو إلى كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى، واضعًا الكرة في الشباك.



ولم يتوقف ضغط الأهلي، إذ أهدر ويندرسون جالينو فرصة منح فريقه التقدم في الدقيقة 26، بعد تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، إثر عرضية من سعيد باعطية.



وأثمر ضغط الأهلي عن هدف التقدم في الدقيقة 31، بعدما احتسبت له ركلة جزاء، تولى إيفان توني تنفيذها بنجاح، ليضع فريقه في المقدمة.



وقبل نهاية الشوط الأول، عاد توني ليعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 44، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسدد من مسافة قريبة، لينهي الأهلي الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول الحزم العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، وكانت أبرز محاولاته في الدقيقة 50 عن طريق إلتون أكولاتسي، الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها اعتلت المرمى وابتعدت عن الخشبات الثلاث.



وحافظ الأهلي على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليخرج بانتصار جديد بنتيجة 3-1، ويضيف ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده في سباق المنافسة بدوري روشن.