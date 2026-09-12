أدانت باكستان، اليوم (السبت)، بشدة الهجمات المشينة بطائرات مسيّرة التي استهدفت خط أنابيب الشرق-الغرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالخط وإصابة مدنيين.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي.



وجددت الخارجية الباكستانية دعمها الثابت لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها وازدهارها، مؤكدة تضامنها الكامل مع قيادة المملكة وحكومتها وشعبها، ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.



وفي السياق ذاته، أدان الأردن استهداف خط أنابيب الشرق-الغرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، واصفاً الهجوم بأنه «انتهاك سافر لسيادة السعودية وتهديد لأمنها واستقرارها، وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».



وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.