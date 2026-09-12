ألزمت الإدارة العامة للمرور في السعودية سائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة بـ 6 شروط أثناء سير ناقلاتهم على الطرق. أولاها السير في المسار الأيمن بالطريق متعدد المسارات، وثاني الشروط التقيد بالأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها، والشرط الثالث إحكام تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة لمنع سقوطها، والرابع عدم نقل الركاب في الشاحنات غير المخصصة للنقل، والشرط الخامس وضع إشارة أو عاكسة مثلثة الشكل خلف الشاحنة بمسافة كافية عند التوقف ليلاً، وسادس الشروط الالتزام بالأبعاد والوزن المسموح به للحمولة لتفادي المخالفات والأخطار.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور في السعودية أن التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة والتعليمات المرورية يعد عنصراً أساسياً في تعزيز السلامة على الطرق وحماية جميع مستخدميها، وأن تطبيق الضوابط المعلنة مسؤولية مشتركة بين السائقين والجهات الرقابية.

وتعتبر الإدارة العامة للمرور الالتزام بالاشتراطات خط الدفاع الأول للحد من المخاطر المرتبطة بحركة الشاحنات، ويسهم في رفع مستوى الانضباط المروري وتحقيق أعلى معايير السلامة العامة على الطرق.