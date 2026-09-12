قد تبدو فكرة الإصابة بجلطة دموية بسبب حمل حقيبة ظهر ثقيلة أمراً مستبعداً، لكن طبيباً حذر من أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في حالات نادرة، خصوصاً عندما يتزامن حمل الأوزان الثقيلة مع تكرار حركة الذراع أو وجود ضغط مستمر على منطقة الكتف.

وتتكون الجلطة الدموية، في الأساس، عندما تتجمع خلايا الدم ومواد أخرى لتكوين كتلة شبه صلبة داخل الأوعية الدموية، وهي آلية طبيعية تساعد الجسم على وقف النزيف عند التعرض لإصابة.

لكن المشكلة تحدث عندما تعيق الجلطة تدفق الدم بصورة طبيعية، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

كيف يمكن للحقيبة الثقيلة أن تؤدي إلى جلطة؟

وأوضح الدكتور كونال سود، الطبيب المقيم في ولاية ماريلاند الأمريكية والمتخصص في التخدير وطب الألم التداخلي، أن حمل حقيبة ثقيلة على الكتف قد يؤدي في حالات نادرة إلى تكوّن جلطة دموية في منطقة الكتف أو الذراع.

وأشار الطبيب إلى وجود وريد يمر في المساحة الواقعة بين عظمة الترقوة والضلع الأول، موضحاً أن هذه المساحة تكون ضيقة نسبياً لدى بعض الأشخاص.

وفي حال اقترن ذلك بحركة متكررة للذراع، أو رفع أوزان ثقيلة، أو تعرض منطقة الكتف لضغط مستمر، فقد يتعرض الوريد للضغط أو التهيج بدرجة قد تساهم في تكوّن جلطة دموية.

وأوضح سود أن هذه الحالة تُعرف أحياناً باسم الخثار الوريدي العميق في الطرف العلوي المرتبط بالمجهود، ويمكن أن تحدث حتى لدى أشخاص صغار السن ولا يعانون مشكلات صحية معروفة.

هل كل من يحمل حقيبة ثقيلة معرض للجلطة؟

أكد الطبيب أن غالبية الأشخاص يمكنهم حمل حقائب الظهر دون الإصابة بجلطات دموية، مشدداً على أن حدوث الجلطة نتيجة حمل حقيبة ثقيلة حالة نادرة وليست نتيجة متوقعة لمجرد استخدام حقيبة ظهر.

لكن بعض الظروف، مثل الحمل الزائد المستمر، واستخدام الذراع بصورة متكررة، والضغط المتواصل على الكتف، قد تزيد من احتمال حدوث المشكلة لدى الأشخاص الذين لديهم قابلية تشريحية لذلك.

لذلك، لا يعني حمل حقيبة ثقيلة تلقائياً أن الشخص معرض للإصابة بجلطة، وإنما ترتبط الخطورة بتداخل مجموعة من العوامل.

كيف تقلل خطر الجلطة أثناء حمل الحقيبة؟

قدم الطبيب عدداً من النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل الضغط على منطقة الكتفين والأوعية الدموية، من بينها:

تجنب تحميل الحقيبة بأوزان زائدة والحرص على أن يكون وزنها معقولاً.

استخدام حزامي الكتف معاً بدلاً من حمل الحقيبة على كتف واحد.

التأكد من أن أحزمة الحقيبة لا تضغط بقوة على الكتفين أو تسبب ألماً وتنميلاً.

خلع الحقيبة خلال فترات السفر أو المشي الطويلة كلما أمكن، لتقليل الضغط المستمر على الكتفين.

الانتباه إلى ظهور أعراض غير معتادة في أحد الذراعين.

علامات تستحق الانتباه

ومن أبرز العلامات التي ينبغي عدم تجاهلها، وفق الطبيب، التورم المفاجئ في ذراع واحدة، أو الشعور بالثقل، أو تغير لون الذراع، أو ظهور أوردة أكبر وأكثر وضوحاً من المعتاد.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود جلطة، لكنها تستدعي تقييماً طبياً، خصوصاً إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو تزايدت مع الوقت.

وتكمن أهمية الانتباه إلى هذه العلامات في أن الجلطات الوريدية العميقة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تحركت الجلطة من مكانها ووصلت إلى الرئتين.

وبشكل عام، فإن الحفاظ على وزن مناسب للحقيبة، وتوزيع الحمل بصورة متوازنة على الكتفين، وتجنب الضغط المستمر على منطقة واحدة، تعد خطوات بسيطة تساعد على تقليل المشكلات المرتبطة بحمل الأوزان الثقيلة.