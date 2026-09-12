أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية، للفترة 03/09/2026م إلى 09/09/2026م، عن ضبط 14796 مخالفاً، منهم 7504 مخالفين لنظام الإقامة، و3783 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3509 مخالفين لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1273 شخصاً، 44% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى بنسبة 1%، كما تم ضبط 25 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 21 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30257 وافداً مخالفاً، منهم 28529 رجلاً، و1728 امرأة.

وأحيل 18677 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3487 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12057 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.