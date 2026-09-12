أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقًا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.