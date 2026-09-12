ضمن جهود المملكة لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وتوطين التقنيات وجذب الاستثمارات النوعية، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، خلال اليوم الرابع من زيارته إلى وادي السيليكون، سلسلة اجتماعات مع قيادات أبرز شركات التقنية والاستثمار العالمية، لبحث تعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة والتصنيع المحلي والاستثمار.

واجتمع الوزير السواحة مع المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ؛ لبحث تسريع توسعة مصانع الذكاء الاصطناعي التي تطورها «هيوماين» بالشراكة مع الشركة، فيما ناقش مع الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» ليب-بو تان، توسيع الشراكة في أشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة وتفعيل «إنتل فاوندري» في المملكة.

كما بحث مع الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«إتش بي إي» أنطونيو نيري، توسيع التصنيع المحلي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما ناقش مع الشريك الإداري والشريك العام في «كلينر بيركنز» مامون حميد، توسيع الاستثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة السعودية، وجذب شركات محفظتها الاستثمارية للتوسع في المملكة.