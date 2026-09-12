طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز الالتزام بأوقات محددة للعبور، لضمان حصولها على أفضل دعم وحماية عسكرية، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن، خصوصاً خلال ساعات الليل، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز».



ووفق الصحيفة، قلص مركز التنسيق البحري الأمريكي (NCAGS) فترات العبور الموصى بها من نوافذ زمنية واسعة إلى فترتين محددتين يومياً، في إجراء بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر، مع تأكيد أن السفن غير ملزمة بالالتزام بها، لكنها ستحصل خلالها على أفضل دعم عسكري متاح.



توفر واشنطن منذ مايو حماية جوية للسفن التي تستخدم مساراً بمحاذاة الساحل العُماني جنوب المضيق، في محاولة لحماية الملاحة والحفاظ على تدفق صادرات النفط من الخليج، وسط تصاعد المواجهة مع إيران.



تستغرق رحلة عبور المضيق نحو سبع ساعات للسفن التجارية، فيما رصدت القوات الإيرانية السفن التي تستخدم المسار العُماني، وأقدمت على مهاجمة عشرات السفن التجارية منذ اندلاع المواجهة في 28 فبراير.



تزامن تشديد إجراءات الحماية الأمريكية مع إعلان إيران استهداف سفن أمريكية وناقلات نفط، فيما تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجمات إضافية على ناقلات قبالة سواحل دبي والعراق.



أعلنت طهران، في تصعيد جديد، نيتها إنشاء «منطقة محظورة» في المضيق وفرض عقوبات على السفن التي تدخلها، بينما قالت إن اتفاقاً أولياً مع سلطنة عُمان بشأن الإدارة المستقبلية للممر الملاحي بات قريباً من صيغته النهائية.



حذر خبراء من أن استمرار توفير غطاء جوي على مدار الساعة سيكون مكلفاً وصعباً على المدى الطويل، ما يدفع الولايات المتحدة إلى تنظيم عمليات الحماية وتركيز مواردها العسكرية خلال فترات عبور محددة.