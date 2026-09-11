احتفل فؤاد بن أحمد الوصابي بعقد قران نجله المهندس الشاب عبدالله، من منسوبي أرامكو، على ابنة عبدالوهاب احمد عبده، وذلك في جو عائلي بهيج بمكة المكرمة.

عددٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما السعادة والتوفيق في حياتهما الزوجية.

وعبّر العريس المهندس عبدالله عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة.