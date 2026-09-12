أعربت رئاسة كوردستان العراق اليوم (السبت) عن إدانتها للهجمات التي استهدفت أنابيب النفط في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة وحرصها على أمنها واستقرارها.



وقالت رئاسة كوردستان في بيان: نؤيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية للتحقيق في هذه الاعتداءات وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم، مؤكدة أن أراضي العراق يجب ألا تكون منطلقاً لأي تهديد أو اعتداء يستهدف دول الجوار، وأن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، واعتماد الحوار والتعاون، تمثل السبيل الأمثل لحماية أمن العراق واستقراره وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.



من جانبه، أكد ائتلاف «الإعمار والتنمية»، اليوم التزامه بالدستور العراقي وحظر استخدام أراضي البلاد منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً دعمه الكامل للحكومة في فرض القانون وحماية الاستقرار عقب استهداف الأراضي السعودية بمسيّرات من داخل العراق.



وشدد الائتلاف على ضرورة تجنيب العراق تبعات التصعيد الإقليمي وصون سيادته، مبيناً ذلك يمثل مصلحة وطنية عليا.



وأعرب رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، عن إدانته للتهديدات الموجهة ضد السعودية، مؤكداً مساندته لجميع الإجراءات الحكومية التي تضمن تطبيق القانون والتعامل الحكيم مع أسباب التوتر.



بدوره، أشار الأعرجي إلى أن موقف الائتلاف من حظر الاعتداء على أمن الجوار يتسق تماماً مع التزامات الدولة العراقية، معلناً دعمه المطلق لقرارات الحكومة الهادفة إلى فرض السيادة وحفظ الأمن.