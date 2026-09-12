وجَّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بترتيب لقاء مع النجم المصري محمد صلاح في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب ما أورده موقع «61saat» التركي.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

أردوغان يستجيب لرغبة صلاح

وأضاف التقرير أن رئيس طرابزون سبور أرطغرل دوغان نقل إلى الرئيس التركي رغبة محمد صلاح في مقابلته، ليصدر أردوغان توجيهاته بإتمام هذا اللقاء.

مباراة طرابزون تعطل اللقاء المرتقب

وبعد الحصول على الرد الإيجابي، جرى التخطيط مبدئياً لعقد اللقاء هذا الأسبوع، بالتزامن مع الزيارتين المرتقبتين للرئيس أردوغان إلى ريزة أو سامسون، لكن بدا أن ذلك سيكون صعباً، بسبب تزامن مباراة طرابزون سبور أمام قونيا سبور، المقررة السبت ضمن منافسات الدوري التركي، مع برنامج زيارات الرئيس أردوغان إلى ريزة وسامسون.