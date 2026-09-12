كشفت القوات المسلحة اليمنية نتائج سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي في منطقتي المخا وذو باب على الساحل الغربي، مؤكدة تدمير عربات وأسلحة وسقوط عدد من عناصر المليشيا في عدة مواقع.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، إن الضربات استهدفت تجمعات وتحركات حوثية في مدينة المخا ومحيطها وعلى الطريق الرابط بينها وبين ذو باب.

تدمير عربات وأسلحة قرب الميناء

وأوضح النزيلي أن إحدى الضربات أسفرت، بحسب بيان القوات المسلحة، عن تدمير عربات وأسلحة بشكل كامل واستهداف عناصر حوثية بالقرب من ميناء المخا، فيما استهدفت ضربة أخرى تجمعاً لعناصر المليشيا بالقرب من مول «زيد الخرج» في المدينة.

وأضاف أن القوات الجوية استهدفت عناصر حوثية بجوار إدارة مشروع المياه في المخا، ضمن سلسلة الغارات التي طالت مواقع متفرقة في المنطقة.

ضربات على طريق المخا - ذو باب

وامتدت العمليات الجوية إلى الطريق الرابط بين المخا وذو باب، إذ استهدفت القوات تجمعات لعربات وعناصر حوثية في منطقة «المحجر الحيواني»، على مسافة نحو 11 كيلومتراً من مدينة المخا.

كما أعلن الناطق العسكري استهداف تجمع لعناصر المليشيا داخل مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي بمدينة المخا.

تصعيد ميداني في الساحل الغربي

وتأتي هذه الضربات في سياق العمليات العسكرية التي تشهدها جبهات الساحل الغربي، وسط استهداف التحركات والتجمعات العسكرية الحوثية ومواقع انتشارها في محيط المخا وذو باب.